Rwanda yasema kifo cha Mudacumura wa FDLR ni bishara njema

"Ni habari njema kwamba kutakuwa na amani na usalama nchini DRC na katika eneo lote. Na huu ni uthibitisho kuwa uongozi mpya wa Congo unatekeleza ahadi yake ya kuondoa vikundi vyote venye kuleta machafuko katika eneo la mashariki ya DRC."

Taarifa za Jeshi la Jamhuri ya kidemokrasia ya Congo zimesema kwamba zoezi hilo la kumuua kamanda huyo limemuua kamanda wa kundi la wapiganaji kutoka Rwanda Sylvestre Mudacumura.

Wakati huohuo kifo cha kamanda wa waasi wa FDLR, Sylvestre Mudacumura kimepokelewa kwa hisiya mseto upande watetezi wa haki za binadamu katika jimbo la kivu kaskazini.

Omar Kavota, mwanaharakati wa haki za binadamu katika wilaya ya Rutshuru ambayo ni ngome ya waasi hao kutoka Rwanda, anasema usalama utapatikana baada ya muasi huyo kuuawa.

“Ingawa kifo cha mwanadamu hakiwezi kufurahiwa, tunafikiri kifo cha muhalifu huyo wa kivita kitasaidia kuleta usalama katika maeneo ya kivu kaskazini.”

Lakini Placide Nzilamba, ambae anaongoza shirika la haki za binadamu CIDHOP, anasema ilikuwa bora muasi huyo afikishwe mahakamani kijibu mashtaka dhidi yake.

“Kama shirika la kutetea haki za binadamu, sisi tulikuwa tunasubiri akifishwe mahakamani. Hivi sasa kamanda huyo wa FDLR ameuawa, kuna taarifa nyingi ambazo hazitajulikana. Tunaona ilikuwa vyema jeshi la Congo limkamate na limfikishe mbele ya mahakama.”

Kulingana na msemaji wa jeshi la DRC Richard Kasonga, Mudacumura, kiongozi wa kundi la Democratic forces for the liberation of Rwanda FDLR, ambaye amekuwa akitafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, anaripotiwa kuuawa usiku wa kuamkia leo, mashariki mwa DRC, karibu na mpaka wa Rutshuru.

Mahakama ya ICC, ilitoa ilani ya kutaka Mudacumura akamatwe, mnamo mwaka 2012, kwa kudaiwa kuongeoza mashambulizi dhidi ya raia, mauaji, unajisi na mateso, mashariki mwa DRC.

Kundi hilo limekuwa likitekeleza shughuli zake mashariki mwa DRC tangu mwaka 1994, tangu kutoka mauaji ya halaiki ya watu katika nchi jirani ya Rwanda.

Mudacumura alikuwa naibu wa kamanda wa kikosi cha ulinzi wa raia wa Rwanda wakati wa mauaji ya halaiki ya watu, kabla ya kutorokea DRC, na waliokuwa maafisa wengine wa ngazi ya juu katika usalama wa Rwanda.

Kundi la FDLR, limekuwa likifanya mashambulizi ya kila mara dhidi ya serikali na raia wa DRC.