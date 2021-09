Kumbukumbu ya shambulizi la Septemba 11

3 Kumbukumbu na Makumbusho ya Septemba 11, iliyopigwa picha katika eneo la maghorofa pacha yaliyoshambuliwa, New York, Aprili 23, 2021. Jengo refu limekalia pale yalipokuwa maghorofa pacha (Twin Towers) katika anga la New York. Ghorofa la One World Trade Center, lililofunguliwa 2014, limekuwa ni alama ya taifa la Marekani kujizatiti tena baada ya shambulizi la kutisha la Septemba 11.