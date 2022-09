Afrika Mashariki iko katika shauku kujua uamuzi wa kesi ya kupinga matokeo Kenya

Ni wakati mgumu kwa Kenya wakati nchi inasubiri uamuzi wa Mahakama ya Juu kwa kesi inayopinga matokeo ya uchaguzi wa rais iliyofunguliwa na Waziri Mkuu wa zamani Raila Odinga na wengine.

Mahakama ya Juu inatarajiwa kutoa uamuzi Septemba 5 juu ya masuala tisa yaliyowasilishwa na wanaopinga matokeo hayo kuhusu maadili ya uchaguzi na uhalali wa kutangazwa Naibu Rais William Ruto kuwa rais mteule.

Mjadala huo umekuwa ukilenga uwezekano wa maamuzi mbali mbali katika kesi hiyo, huku wataalam wa kisheria wakitabiri mambo matatu.

Mahakama inaweza kukubaliana na uamuzi wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka (IEBC) katika kumtangaza William Ruto ndiye rais mteule, au inaweza kubatilisha uchaguzi na kuamuru uchaguzi mpya.

Pia kuna wachache wanaofikiria huenda mlalamikaji anaweza kupewa ushindi.

Majaji saba walijitenga Ijumaa kwenda kufanya uamuzi wao wa kisiasa baada ya kukamilisha kusikiliza hoja za wanaopinga matokeo.

Bw Odinga, kiongozi wa upinzani ambaye ameshindwa uchaguzi wa urais kwa mara ya tano kwa kura chache, anadai kwamba kulikuwa na wizi katika uchaguzi na ameitaka Mahakama ya Juu ama ibatilishe matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Agosti 15 na iamuru uchaguzi urudiwe au atangazwe yeye ndiyo mshindi.

Timu yake ya wanasheria ilidai mahakamani kwamba kulikuwa na wizi mkubwa wa kura, ikieleza baadhi ya dosari katika kusajili hesabu ya kura katika vituo vya kupiga kura na zile zilizotumwa kielektroniki kwenye kituo cha taifa cha majumuisho ya kura mjini Nairobi.

