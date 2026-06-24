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Jumatano, Juni 24, 2026 Local time: 12:45
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VOA Swahili Audio Tube
1 Januari, 0001
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VOA Swahili Audio Tube
Makundi
Afrika
Burhan awekewa vikwazo na Marekani
Waandishi na wataalamu Cameroon wajiandaa kudhibiti taarifa potofu kuleta machafuko
Makundi ya haki yanafurahia mahakama maalum ya uhalifu wa Gambia
Zaidi
Marekani
Biden na Trump watafuta kura za wanawake
Jiji la New York City lakabiliwa na uhaba wa wafanyakazi wa Ujenzi
Rais wa zamani wa Marekani apata ushindi katika Jimbo la New Hampshire
Zaidi
Afya
Mswada dhidi ya ushoga umepitishwa Uganda baada ya kufanyiwa mabadiliko
ATD/Afya - Blood Clot PT. 2 - 5:23
ATD/Afya - Blood Clot PT. 2 - 5:23
Zaidi
Hali ya HIV/Ukimwi Afrika
WHO yabadili mwongozo wa matibabu ya HIV
Zaidi
Uchaguzi Kenya 2013
Wasanii wa Kenya na Uchaguzi
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Kesi za Wakenya Mbele ya ICC
Sehemu ya tatu: Vijana na mtazamo kwa ushoga
Sehemu ya kwanza : Msimamo wa Marekani kwa haki za mashoga
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Fainali za Kombe la Afrika 2015
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CAN_2015_Ivory_coast_coach_Press
CAN Mashabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo washerehekea ushindi wa timu yao
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Ziara ya Rais Obama Kenya, Julai 23-26
Wafanyabiashara wadogo wanatumaini ziara ya Obama kuinua biashara zao
Papa Francis atembelea Kangemi, Kenya
Sehemu ya pili: Marekani inasimamia kuonyesha uvumilivu kwa jamii za mashoga
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Tanzania Yaamua 2015
Waziri Mkuu wa Tanzania Majaliwa atembelea TRA
Kikwete, Seif wakutana Dar es salaam
Kikwete ajibu swali kuhusu kuondoka madarakani
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Uchaguzi Marekani 2016
Maandamano ya kupinga sera za Trump yaendelea
Trump ajitayarisha kuchukua madaraka
Mandamano dhidi ya ushindi wa Trump
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Ziara ya Papa barani Afrika
Ziara ya Papa Francis Afrika
Papa awataka Waganda kuishi kwa amani
Papa alenga ufisadi wakati wa ziara yake Kenya
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Uchaguzi Uganda 2016
Kura za uchaguzi mkuu Uganda zinahisabiwa
Besigye aachiliwa na polisi Kampala
Tamko la USA kuhusu uchaguzi Afrika
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Mauaji Orlando
Rais Obama ameshtumu matamshi ya mgombea wa urais Donald Trump
Maalim Seif Shariff azungumzia suala la mauaji ya Orlando, Marekani
Rais Obama akitoa hotuba kuhusu mauaji mjini Orlando
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YALI 2016
Vijana wa YALI wamuimbia Rais Obama wimbo wa Happy Birthday
Angalia Moja Kwa Moja
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Rio 2016
Kutoka Rio 2016 Idd Ligongo anakuletea kinachoendelea sasa kwenye mashindano hayo.
Maisha magma kwa Wabrazil wakati Olimpik ikiendelea
Kinachoendelea mpaka sasa huko Rio De Janeiro
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AFCON 2017
Cameroon mabingwa wa AFCON 2017
Mashabiki wa soka wa Uganda Cranes wakiwa na matumaini kabla ya kuanza mashindano ya AFCON.
Wachezaji wa timu ya taifa ya Congo wakisali kabla ya mechi na Morroco hivi leo.
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Ona vipindi vya televisheni
Ona vipindi vya radio
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