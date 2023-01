Ukraine: Kombora la Russia lashambulia soko la mkoa wa Kharkiv

Maafisa walisema kombora hilo lilipiga katika kijiji cha Shevchenkove, kilichopo kilomita 75 kutoka mji wa Kharkiv.

“Tunalaani kitendo hiki cha kigaidi,” Naibu Waziri wa Mambo ya Nje Emine Dzhaparova alituma ujumbe wa Twitter pamoja na picha ya video na picha nyingine zinazoonyesha shimo kubwa na jengo likiwaka moto. “Majibu pekee sahihi ni kwa Ukraine kupatiwa silaha zaidi.”

Russia imerejea mara kadhaa kuonya dhidi ya msaada wa kijeshi wa nchi za Magharibi kwa Ukraine, ikisema silaha zinazopelekwa kutoka Marekani na washirika wa Ukraine Ukraine utauzidisha mzozo.

Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari katika maelezo aliyoyatoa Jumatatu kwamba silaha zaidi zinazotolewa na nchi za Magharibi “zitachochea zaidi mateso wanayoyapata watu wa Ukraine.”

Russia ilianzisha uvamizi wa Ukraine takriban miezi 11 iliyopita, na kufanya kuwepo kura ya haraka ya walio wengi katika Baraza Kuu la UN wakilaani operesheni na kuitaka Russia iondoe majeshi yake.

Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy alisema katika hotuba yake ya usiku Jumapili kuwa wiki ya kwanza ya mwaka mpya haijaleta mabadiliko muhimu katika mstari wa mbele wa vita hivi, badala yake kumekuwa na mapigano makali yakiendelea katika mikoa ya Luhansk na Donetsk mashariki mwa Ukraine,

Zelenskyy ameelezea mapigano katika mji wa Bakhmut, akiyaita “moja ya maeneo yenye umwagaji damu mkubwa katika mstari wa mbele wa vita.”