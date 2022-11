Ukraine haifikiri kutafuta suluhu na Russia

Katika mahojiano na shirika la Utangazaji la Uingereza, BBC, mjini Kyiv, Andriy Kostin alisema Moscow lazima iwajibishwe kwa uvamizi wake nchini Ukraine.

Kostin, ambaye anataka kufungua mahakama maalum ya kimataifa ya uhalifu, alisema anataka fidia itakayopatikana kupitia kukamatwa kwa mali za Russia.

Alitofautiana na dhana ya kuwa watu ulimwenguni wanapata tabu kwa sababu ya Ukraine. “Watu hao hawasikii makombora. Hawajui nini maana ya nchi kupigwa mabomu,” alisema. “Hawajui nini mauaji, ubakaji na wizi wa ngawira.”

While the prosecutor agreed that Europeans are paying more for food and fuel since the invasion, he said Ukrainians are “paying with their lives.”

Wakati mwendesha mashtaka huyo anakubaliana na watu wa Ulaya kuwa wanalipa zaidi kwa chakula na mafuta tangu uvamizi huo, alisema Waukraine “wanalipa gharama ya maisha yao.”

Kostin said evidence of torture and indiscriminate killings is emerging “in practically every village and every town," as well as evidence of sexual violence against women and children.

Kostin alisema ushahidi wa mateso na mauaji holela unajitokeza “katika kila kijiji na kila mji,” ikiwa pia ushahidi wa manyanyaso ya kingono d wanawake na watoto.