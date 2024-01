Kiongozi wa Chad yuko Russia kutokana na mwaliko wa Putin

Deby "ameondoka N’Djamena asubuhi Jumanne kwenda Moscow kutokana na mwaliko wa rais Vladimir Putin. Mkuu wa nchi amechukua jukumu la kufanya safari hiyo rasmi ya kuutembelea mji mkuu wa Russia.”

Kremlin imethibitisha ziara hiyo na mkutano wa Jumatano kati ya viongozi hao wawili, ikismesema watajadili “mitazamo ya maendeleo ya uhusiano kati ya mataifa ya Russia na Chad katika nyanda mbalimbali, ikiwemo masuala ya hivi sasa ya kikanda na kimataifa.”

Chad ambayo jeshi la Ufaransa bado lina wanajeshi wake huko, ni mshirika pekee aliyebaki katika kanda hiyo ya Sahel baada ya kulazimishwa kuyaondoka majeshi yake nchini Mali mwezi Agosti 2022, Burkina Faso mwezi Februari 2023 and Niger mwezi Decemba.

Nchi hizo tatu tangu wakati huo zimekuwa zikijisogeza kuwa karibu na Russia, hususani kijeshi baada ya kumalizika kwa operesheni Barkhane ambayo ilianza mwaka 2014 mpaka mwaka 2022 na kuona Ufaransa ikiongoza jeshi katika mapambano dhidi ya makundi ya wanamgambo wenye itikadi kali katika kanda hiyo ya Sahel.