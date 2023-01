Vyama vya siasa Sudan vyaanza mazungumzo ya mwisho kuunda serikali ya kiraia

Vyama vya siasa nchini Sudan vilianza mazungumzo Jumatatu kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya kuunda serikali ya kiraia na kutatua masuala mengine ambayo bado hayajakamilika zaidi ya mwaka mmoja baada ya mapinduzi ya kijeshi.

Mwezi uliopita, vyama hivyo vilitia saini mkataba na jeshi ili kuanzisha mageuzi mapya ya kisiasa kuelekea uchaguzi, lakini waandamanaji walikosoa makubaliano hayo kuwa hayana uwakilishi, na yaliacha mambo yenye utata kwa ajili ya mazungumzo zaidi.

Moja ya hoja hizo, sera ya kuuvunja utawala wa Omar al-Bashir baada ya kupinduliwa kufuatia uasi wa mwaka 2019, ni ya kwanza kushughulikiwa katika mazungumzo wiki hii.

Mchakato wa kufuta taasisi za enzi za Bashir na kurejesha fedha kilikuwa chanzo cha mivutano kati ya viongozi wa kisiasa na jeshi katika kuelekea mapinduzi ya Oktoba 2021.