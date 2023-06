Upinzani nchini Guinea Bissau umeshinda kwa wingi uchaguzi wa wabunge

Muungano unaoongozwa na chama cha African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC) ulishinda viti 54 kati ya 102 ukiongoza mbele ya chama cha Embalo Madem cha G15 ambacho kilipata viti 29 alisema Mpabi Cabi, kaimu mkuu wa tume ya uchaguzi