Russia yaanza kushambulia upya mashariki mwa Ukraine

Majeshi ya Russia Jumamosi yalianza kufanya mashambulizi katika miji ya kimkakati ya Bakhmut na Avdiivka katika mkoa wa Donetsk Mashariki mwa Ukraine, kwa mujibu wa majeshi ya Ukraine na maafisa wa eneo.

Bakhmut na Avdiivka ni malengo mawili muhimu kwa Russia; wachambuzi wanasema Moscow lazima waiteke Bakhmut ili kuweza kusonga mbele katika vituo muhimu vya kieneo vya Sloviansk na Kramatorsk.

Raia watano waliuawa, akiwemo mmoja huko Avdiivka, na wengine 14 walijeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Russia katika mkoa wa Donetsk. Gavana wa Donetsk Pavlo Kyrylenko ameandika katika ujumbe wa Telegram Jumamosi.

Mara ya mwisho Russia ilishambulia Sloviansk Julai 30, lakini majeshi ya Ukraine yanaimarisha nafasi zao kuzunguka mji wa kimkakati wa mashariki kabla ya mashambulizi mapya yanayotarajiwa kufanywa na Russia.

Sloviansk ni eneo la mkakati katika utashi wa Moscow wa kuuteka mkoa mzima wa Donetsk, ambapo wengi wanazungumza lugha ya kirusi katika eneo la mashariki mwa Ukraine.

Majeshi ya Russia na vikundi vinavyoungwa mkono na Moscow wanadhibiti asilimia 60 ya jimbo hilo.